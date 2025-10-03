Именно этот недостаток создает риски и делает дефицит продуктов в Полтавской области фактически неизбежным.

Дефицит продуктов в Полтавской области в ближайшее время может ощутимо повлиять на цены на продовольственные товары, сообщает Politeka.

Свои прогнозы на следующий сезон озвучил глава Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский. По его данным, в маркетинговом году 2025-2026 аграрный сектор планирует собрать около 21 миллиона тонн пшеницы. Однако только 10,3 млн. тонн пригодны для пищевого использования. Важнейшим является зерно первого и второго классов, которое применяется для производства хлебобулочных изделий.

Прогнозируемый объем таких запасов составляет лишь 1,7 млн. тонн, что значительно меньше потребности. Именно этот недостаток создает риски и делает дефицит продуктов в Полтавской области фактически неизбежным.

Дополнительное напряжение возникает из-за конкуренции между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за ограниченные объемы высококачественного зерна. Часть фермеров содержит урожай на складах, ожидая более выгодной цены, что повышает давление на рынок муки и готовой продукции.

Особое внимание привлекает рожь. В сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году он составил всего 1,6 тысяч. Это свидетельствует об увеличенной зависимости страны от внешних поставок и потенциальном влиянии на стоимость хлебобулочных изделий.

Таким образом, ограниченные запасы зерна, соперничество между участниками рынка и отложенная продажа урожая создают условия для дальнейшего удорожания. Недостаток пшеницы высоких классов уже формирует основные тенденции и риски продовольственной стабильности, демонстрируя сложность ситуации в этом регионе.

