Новый график движения транспорта в Черновцах введен с 21 ноября, однако изменения касаются всего нескольких маршрутов общественного транспорта, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Черновицкий городской совет.

В Черновцах с 21 по 24 ноября введено временное полное перекрытие движения транспорта по проспекту Независимости. Ограничения будут действовать на отрезке между улицей Главной и Ясской. Как отмечает Черновицкий городской совет, решение принято в соответствии с распоряжением городского головы и связано с необходимостью выполнения работ на проезжей части.

Из-за перекрытия вводится новый график движения транспорта в Черновцах. Автобусы маршрута №9 в течение указанного периода будут двигаться по обоим направлениям в объезд, используя улицу Главную и улицу Леонида Каденюка. Троллейбусы маршрута номер один временно изменят окончательную остановку: они будут разворачиваться на перекрестке улицы Главной и проспекта Независимости, без дальнейшего проезда по проспекту.

Параллельно городские власти сообщили о завершении ремонтных работ, которые ранее повлекли за собой временный перенос нескольких остановок общественного транспорта. Эти остановки вернулись на свои привычные места. Речь идет об остановке кинотеатра «Черновцы» для троллейбусов №2 и №4, а также остановке «площадь Театральная» для троллейбусов №1, 8, 8а и автобусов №5, 6а и 23.

Городской совет призывает жителей и гостей Черновцов заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая новый график движения в Черновцах и временные ограничения и обещает дополнительно проинформировать о полном возобновлении проезда после завершения работ.

