Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартовала, чтобы поддержать жителей в отопительный сезон, сообщает Politeka.

Проект охватывает Полтавскую и Зинковскую общины, в том числе пострадавших от войны или оставшихся без жилья. Цель инициативы – уменьшить финансовую нагрузку на оплату коммунальных услуг и создать комфортные условия проживания в холодные месяцы.

Получить помощь могут люди с инвалидностью I–II групп, пенсионеры старше 60 лет, семьи с детьми до трех лет, одинокие родители, многодетные и приемные семьи. Особое внимание уделяется лицам с тяжелыми хроническими болезнями, лечение которых требует дополнительных затрат.

Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Представители фонда советуют следить за графиком выездов мобильных команд, чтобы подать заявку в срок.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает базовую социальную защиту и стабильность для самых уязвимых жителей в зимний период.

Кроме того, жители области могут претендовать на денежную поддержку. Право на выплату имеют граждане, которые после переезда официально работали не менее шести месяцев, а внутренне перемещенные — те, кто осуществлял предпринимательскую деятельность в это время. Выплата предоставляется только тем, кто подтвердит стабильную занятость документально.

Программа помогает пенсионерам экономить на коммунальных услугах и поддерживает их в повседневной жизни во время зимних холодов.

