У Полтаві запроваджено обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Івасюка, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Причиною перекриття стали роботи підприємства «Полтава Будкомплекс» на замовлення «Полтаватеплоенерго».

Тимчасова заборона діятиме до 7 грудня. Під час виконання робіт рух автівок на зазначеному відрізку буде повністю заборонено. Міська влада закликає водіїв планувати маршрути заздалегідь і користуватися об’їзними шляхами.

За словами представників виконкому, роботи спрямовані на модернізацію інженерних мереж і забезпечення безпечного та стабільного теплопостачання у місті. Перекриття торкнеться як приватного транспорту, так і громадських маршрутів.

Мешканців прилеглих будинків просять з розумінням поставитися до тимчасового обмеження руху транспорту у Полтаві та врахувати зміни під час планування поїздок у найближчі тижні.

Також мешканців попередили про ще одне перекриття. На вулиці Алмазній у Полтаві тимчасово обмежено переміщення транспорту на окремому відрізку дороги. За рішенням виконавчого комітету міської ради, обмеження діятимуть з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року.

Рішення про перекриття ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради на засіданні 16 жовтня. Згідно з документом, обмеження руху стосуються ділянки від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка (Ціолковського) до перехрестя з вулицею Івана Мазепи.

Причиною таких нововведень називають проведення реконструкції квартальної каналізаційної мережі, яку реалізовуватиме комунальне підприємство «Полтававодоканал».

