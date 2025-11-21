Спрос постепенно уменьшается, в частности, из-за сокращения численности населения и значительной эмиграции, что и сдерживает резкие скачки и дефицит продуктов в Киевской области.

Дефицит продуктов в Киевской области может наблюдаться на несколько ключевых круп из-за ряда проблем, возникших в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, почему сейчас растут цены на популярную крупу и будет ли недостаток в дальнейшем.

Наблюдается рост стоимости товаров, и эта тенденция волнует потребителей. Особенно заметно это на примере гречки, цена на которую уже начала медленно подниматься. Поэтому многие украинцы интересуются, ожидать ли подорожания других круп в ближайшие месяцы.

Специалисты подтверждают, что гречка действительно дорожает, однако этот рост невелик. Как объясняет эксперт Марчук, причина несколько меньший урожай в текущем году по сравнению с прошлым. В то же время, он успокаивает, что большого дефицита этих продуктов в Киевской области не будет. Спрос постепенно уменьшается, в частности из-за сокращения численности населения и значительной эмиграции, что и сдерживает резкие скачки и недостаток.

Относительно других круп Марчук прогнозирует стабильность. По его мнению, в ноябре и декабре стоимость риса и большинства круп будет оставаться на прежнем уровне. Он отмечает, что оснований для существенного удорожания этих товаров в ближайшие месяцы не наблюдается. Единственной категорией, в которой возможны изменения, могут быть макаронные изделия, в частности вермишель. Причины этого эксперт связывает с тенденциями, аналогичными ситуации на рынке хлеба.

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что рост цен не зависит исключительно от возможных блекаутов или перебоев с электроэнергией. Формирование стоимости продовольствия происходит под влиянием целого комплекса факторов. В их числе он выделяет дефицит, урожайность, состояние логистической инфраструктуры, динамику заработных плат, уровень мировых цен на аналогичную продукцию и возможности импорта.

Источник: Главред.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: предложение базового овоща резко упало.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Киевской области: цены стремительно бьют рекорды.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области: что нужно сделать для получения дома.