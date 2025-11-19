С 19 ноября введен новый график движения поездов в Сумской области и внесен ряд важных изменений для пассажиров.

Новый график движения поездов в Сумской области начал действовать с 19 ноября, "Укрзализныця" предупредила пассажиров об изменениях, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Телеграмм.

С 19 ноября введен новый график движения поездов в Сумской области. Так, полностью восстановлено курсирование ряда пригородных электричек, ранее ограниченных в движении. Железная дорога сообщает, что с этой даты все рейсы будут снова следовать по полному маршруту до станции Неплюево без необходимости пересадок, что значительно упростит путешествия для местных жителей и ежедневных пассажиров.

Восстановление касается следующих экспрессов:

№6541 сообщением Неплюево – Конотоп, который снова будет курсировать по привычному графику.

№6542, которое будет возвращаться к регулярному движению в прямом маршруте.

№6543, который также с 19 ноября будет совершать поездки без пересадок.

№6544, что восстановит полный маршрут в обратном направлении.

№6545 Неплюево – Конотоп, который снова будет работать в обычном режиме.

№6546 Конотоп – Неплюево, что отныне будет курсировать без каких-либо ограничений.

Железная дорога отмечает, что это решение направлено на улучшение транспортного сообщения в регионе и обеспечение удобства пассажирам, ежедневно пользующимся пригородными поездами.

Помимо нового графика движения поездов в Сумской области перевозчик объявил о назначении двух новых пригородных электричек. С 17 ноября начинает курсировать состав №6460 по направлению Нежин – Конотоп Пассажирский со временем отправления в 19:18 и прибытием в 21:18. С 18 ноября к расписанию добавился еще один важный маршрут - поезд № 6449 Конотоп Пассажирский - Нежин. Он будет отправляться в 05:10 и прибывать в 07:05.

