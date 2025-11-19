Новый график движения поездов в Сумской области начал действовать с 19 ноября, "Укрзализныця" предупредила пассажиров об изменениях, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Телеграмм.
С 19 ноября введен новый график движения поездов в Сумской области. Так, полностью восстановлено курсирование ряда пригородных электричек, ранее ограниченных в движении. Железная дорога сообщает, что с этой даты все рейсы будут снова следовать по полному маршруту до станции Неплюево без необходимости пересадок, что значительно упростит путешествия для местных жителей и ежедневных пассажиров.
Восстановление касается следующих экспрессов:
- №6541 сообщением Неплюево – Конотоп, который снова будет курсировать по привычному графику.
- №6542, которое будет возвращаться к регулярному движению в прямом маршруте.
- №6543, который также с 19 ноября будет совершать поездки без пересадок.
- №6544, что восстановит полный маршрут в обратном направлении.
- №6545 Неплюево – Конотоп, который снова будет работать в обычном режиме.
- №6546 Конотоп – Неплюево, что отныне будет курсировать без каких-либо ограничений.
Железная дорога отмечает, что это решение направлено на улучшение транспортного сообщения в регионе и обеспечение удобства пассажирам, ежедневно пользующимся пригородными поездами.
Помимо нового графика движения поездов в Сумской области перевозчик объявил о назначении двух новых пригородных электричек. С 17 ноября начинает курсировать состав №6460 по направлению Нежин – Конотоп Пассажирский со временем отправления в 19:18 и прибытием в 21:18. С 18 ноября к расписанию добавился еще один важный маршрут - поезд № 6449 Конотоп Пассажирский - Нежин. Он будет отправляться в 05:10 и прибывать в 07:05.
