З 12 листопада відправлення кількох потягів буде перенесено на інший час, тобто вводиться новий графік руху поїздів в Сумській області.

З огляду на поточну ситуацію та рекомендації місцевої влади, в регіоні набуде чинності новий графік руху поїздів в Сумській області, який діятиме з 12 листопада, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці» в Телеграм.

З 12 листопада відправлення кількох потягів буде перенесено на інший час. Зокрема, раніше відправлятимуться рейси:

№6014 за маршрутом Ворожба — Суми курсуватиме з 10:06 до 11:42;

№6012/6011 Ворожба — Тростянець-Смородине вирушатиме о 05:10 і прибуватиме о 10:30.

Водночас через новий графік руху поїздів в Сумській області деякі рейси отримають пізніший час відправлення.

Так, №6054/6053 Тростянець-Смородине — Охтирка курсуватиме з 10:50 до 11:57, а рейс №6056/6055 Охтирка — Тростянець-Смородине — з 12:17 до 13:35.

№6013 Суми — Ворожба вирушатиме о 15:23 і прибуватиме о 16:40.

Рейс №6011/6012 Тростянець-Смородине — Ворожба відправлятиметься о 15:45 та прибуватиме о 20:05.

Крім того, №6010 змінить напрямок і прямуватиме за маршрутом Ворожба — Охтирка (замість попереднього Охтирка — Кириківка) у період з 17:00 до 20:58.

У новому графіку також з’являться додаткові рейси. З 12 листопада заплановано запуск трьох нових маршрутів: №6266; №6008; №6017.

Водночас частину рейсів тимчасово скасовано у зв’язку з оптимізацією маршрутної мережі. Починаючи з 12 листопада, не курсуватимуть такі потяги: №6014, №6013, №6012, №6891, №6892.

Залізничники наголошують, що зміни тимчасові та можуть бути скориговані залежно від безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Укрзалізниці» й завчасно уточнювати розклад перед поїздкою.

