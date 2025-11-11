С 12 ноября отправление нескольких поездов будет перенесено на другое время, то есть вводится новый график движения поездов в Сумской области.

Учитывая текущую ситуацию и рекомендации местных властей, в регионе вступит в силу новый график движения поездов в Сумской области , который будет действовать с 12 ноября, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

С 12 ноября отправление нескольких поездов будет перенесено на другое время. В частности, раньше будут отправляться:

№6014 по маршруту Ворожба — Сумы будет курсировать с 10:06 до 11:42;

№6012/6011 Ворожба — Тростянец-Смородино будет отправляться в 05:10 и прибывать в 10:30.

В то же время, через новый график движения поездов в Сумской области некоторые рейсы получат более позднее время отправления.

Так, №6054/6053 Тростянец-Смородино - Ахтырка будет курсировать с 10:50 до 11:57, а №6056/6055 Ахтырка - Тростянец-Смородино - с 12:17 до 13:35.

№6013 Сумы - Ворожба будет отправляться в 15:23 и прибывать в 16:40.

Рейс №6011/6012 Тростянец-Смородино — Ворожба будет отправляться в 15:45 и прибывать в 20:05.

Кроме того, №6010 изменит направление и будет следовать по маршруту Ворожба — Ахтырка (вместо предыдущего Ахтырка — Кириковка) в период с 17:00 до 20:58.

В новом графике появятся дополнительные рейсы. С 12 ноября запланирован запуск трех новых маршрутов: №6266; №6008; №6017.

В то же время, часть рейсов временно отменена в связи с оптимизацией маршрутной сети. Начиная с 12 ноября, не будут курсировать следующие поезда: №6014, №6013, №6012, №6891, №6892.

Железнодорожники отмечают, что изменения временные и могут быть скорректированы в зависимости от ситуации. Пассажиров просят следить за обновлениями на официальных ресурсах «Укрзализныци» и заранее уточнять расписание перед поездкой.

