У прифронтових Сумах питання початку опалювального сезону 2025 залишається надзвичайно важливим для мешканців, адже комфорт і безпека під час обстрілів мають першочергове значення, повідомляє Politeka.

За результатами засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, теплопостачальні підприємства почали подавати тепло в медичні заклади, школи та дитячі садки, керівники яких звернулися з письмовими заявами. У деяких медзакладах опалювальний сезон стартував 8 та 9 жовтня.

Що стосується житлових будинків, комісія провела окреме засідання 20 жовтня. Відповідно до його рекомендацій, теплоносій до багатоповерхівок подаватимуть поступово з понеділка, 27 жовтня. Процес проводитиметься за встановленим графіком. При ухваленні рішення враховували дані обласного гідрометеоцентру та повідомлення жителів у соціальних мережах.

Синоптики повідомляють, що з 25 жовтня середньодобова температура повітря в місті коливатиметься від +6 до +8°C, що відповідає вимогам постанови уряду № 830 щодо початку опалювального сезону. Втім, через постійні атаки на енергетичні об’єкти влада вирішила не поспішати з увімкненням тепла, щоб забезпечити стабільність системи.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Сумах враховує і погодні умови, і безпеку мешканців, а запуск тепла у житлові будинки та соціальні установи відбуватиметься поступово.

До слова, у Сумській області також повідомляли про можливість отримання грошової допомоги. Як інформують у профільних відомствах, відповідне рішення ухвалено урядом України.

