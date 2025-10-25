Начало отопительного сезона 2025 года в Сумах учитывает и погодные условия, и безопасность жителей, а запуск тепла в жилые дома и социальные учреждения будет происходить постепенно.

В прифронтовых Сумах вопрос начала отопительного сезона 2025 г. остается чрезвычайно важным для жителей, ведь комфорт и безопасность во время обстрелов имеют первостепенное значение, сообщает Politeka.

По результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций теплоснабжающие предприятия начали подавать тепло в медицинские учреждения, школы и детские сады, руководители которых обратились с письменными заявлениями. В некоторых медучреждениях отопительный сезон стартовал 8 и 9 октября.

Что касается жилых домов, комиссия провела отдельное заседание 20 октября. Согласно его рекомендациям, теплоноситель к многоэтажкам будут подавать постепенно с понедельника, 27 октября. Процесс будет проводиться по установленному графику. При принятии решения учитывались данные областного гидрометеоцентра и сообщения жителей в социальных сетях.

Синоптики сообщают, что с 25 октября среднесуточная температура воздуха в городе будет колебаться от +6 до +8°C, что отвечает требованиям постановления правительства № 830 о начале отопительного сезона. Впрочем, из-за постоянных атак на энергетические объекты власти решили не спешить с включением тепла, чтобы обеспечить стабильность системы.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Сумах учитывает и погодные условия, и безопасность жителей, а запуск тепла в жилые дома и социальные учреждения будет происходить постепенно.

К слову, в Сумской области также сообщалось о возможности получения денежной помощи. Как информируют в профильных ведомствах, соответствующее решение было принято правительством Украины.

