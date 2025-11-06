Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах покликана гарантувати спокій, турботу та стабільність для найуразливіших верств населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається через модульне містечко, створене для підтримки мешканців, які залишилися без житла або потребують соціальної опіки, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на забезпечення тимчасового притулку внутрішньо переміщеним особам та літнім людям, котрі втратили домівки внаслідок бойових дій чи інших кризових обставин. Її головна мета — надати безпечне місце проживання, турботу та необхідну соціальну підтримку особам похилого віку, які потребують особливої уваги.

Координацію цього проєкту здійснює Департамент соціального захисту міської ради. Працівники установи займаються прийомом документів, перевіркою даних і внесенням заявників до списків. Подати заявку можна особисто за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Під час прийому спеціалісти консультують відвідувачів, роз’яснюють порядок оформлення, допомагають заповнити форми й перевіряють правильність поданої інформації.

Для реєстрації необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку переселенця. Якщо звертається родина, у заяві зазначають усіх осіб, яким потрібно житло. Такий підхід дозволяє швидше організувати розселення, створюючи комфортні умови для проживання кожного заявника.

Модульне містечко забезпечує людей старшого віку необхідними умовами, допомагає адаптуватися до нової реальності та отримувати підтримку в щоденному житті. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах покликана гарантувати спокій, турботу та стабільність для найуразливіших верств населення. Завдяки цьому проєкту мешканці, які пережили втрату житла, можуть знайти захист і відчути реальну підтримку громади.

