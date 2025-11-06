Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана гарантировать спокойствие, заботу и стабильность для самых уязвимых слоев населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется через модульный городок, созданный для поддержки жителей, оставшихся без жилья или нуждающихся в социальной опеке, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на обеспечение временного убежища внутренне перемещенным лицам и пожилым людям, потерявшим дома в результате боевых действий или других кризисных обстоятельств. Ее главная цель — предоставить безопасное место жительства, заботу и необходимую социальную поддержку пожилым людям, требующим особого внимания.

Координацию этого проекта осуществляет Департамент социальной защиты городского совета. Сотрудники учреждения занимаются приемом документов, проверкой данных и внесением заявителей в списки. Подать заявку можно лично по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, рабочее место №15. При приеме специалисты консультируют посетителей, разъясняют порядок оформления, помогают заполнить формы и проверяют правильность представленной информации.

Для регистрации нужно предоставить паспорт, идентификационный код и справку переселенца. Если обращается семья, в заявлении указывают всех лиц, нуждающихся в жилье. Такой подход позволяет быстрее организовать расселение, создавая комфортные условия для проживания каждого заявителя.

Модульный городок обеспечивает людей постарше необходимыми условиями, помогает адаптироваться к новой реальности и получать поддержку в повседневной жизни. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах призвана гарантировать спокойствие, заботу и стабильность для самых уязвимых слоев населения. Благодаря этому проекту жители, пережившие потерю жилья, могут найти защиту и ощутить реальную поддержку общества.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.