Новий графік руху поїздів у Сумській області запрацює на кількох експресах, що курсують у регіоні, зміни також торкнуться і транспорту далекого сполучення, пише Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.
Починаючи з 1 листопада, набудуть чинності зміни, що передбачають тимчасове скасування руху окремих приміських поїздів, а також обмеження маршрутів низки рейсів, які до цього курсують у звичному режимі.
Зокрема, тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6542, який сполучав Конотоп із Неплюєвим;
- №6543, який здійснював зворотний рейс за маршрутом Неплюєве — Конотоп;
- №6013 за напрямком Суми — Ворожба;
- №6893, що слідував маршрутом Суми — Віринський Завод.
Окрім того, низка маршрутів буде обмежена. Це означає, що частина рейсів не прямуватиме до кінцевих пунктів, а завершуватиме свій проїзд саме у обласному центрі.
До таких належать:
- №7009, який замість маршруту Харків — Ворожба курсуватиме лише за напрямком Харків — Суми;
- №7010, який здійснюватиме сполучення Суми — Харків замість Ворожба — Харків;
- №6010, що відтепер рухатиметься за маршрутом Суми — Кириківка (раніше — Ворожба — Кириківка);
- №6894, який курсуватиме між Сумами та станцією Тростянець-Смородине, замість попереднього маршруту Віринський Завод — Тростянець-Смородине.
Такі тимчасові зміни запроваджуються з технічних та організаційних причин, пов’язаних із оптимізацією графіка руху поїздів і підготовкою до осінньо-зимового періоду. Пасажирів закликають уважно стежити за новим графіком руху поїздів у Сумській області, щоб своєчасно планувати свої поїздки.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.