Набудуть чинності зміни, що передбачають тимчасове скасування руху окремих приміських поїздів, а також запрацює новий графік руху поїздів у Сумській області.

Новий графік руху поїздів у Сумській області запрацює на кількох експресах, що курсують у регіоні, зміни також торкнуться і транспорту далекого сполучення, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Починаючи з 1 листопада, набудуть чинності зміни, що передбачають тимчасове скасування руху окремих приміських поїздів, а також обмеження маршрутів низки рейсів, які до цього курсують у звичному режимі.

Зокрема, тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6542, який сполучав Конотоп із Неплюєвим;

№6543, який здійснював зворотний рейс за маршрутом Неплюєве — Конотоп;

№6013 за напрямком Суми — Ворожба;

№6893, що слідував маршрутом Суми — Віринський Завод.

Окрім того, низка маршрутів буде обмежена. Це означає, що частина рейсів не прямуватиме до кінцевих пунктів, а завершуватиме свій проїзд саме у обласному центрі.

До таких належать:

№7009, який замість маршруту Харків — Ворожба курсуватиме лише за напрямком Харків — Суми;

№7010, який здійснюватиме сполучення Суми — Харків замість Ворожба — Харків;

№6010, що відтепер рухатиметься за маршрутом Суми — Кириківка (раніше — Ворожба — Кириківка);

№6894, який курсуватиме між Сумами та станцією Тростянець-Смородине, замість попереднього маршруту Віринський Завод — Тростянець-Смородине.

Такі тимчасові зміни запроваджуються з технічних та організаційних причин, пов’язаних із оптимізацією графіка руху поїздів і підготовкою до осінньо-зимового періоду. Пасажирів закликають уважно стежити за новим графіком руху поїздів у Сумській області, щоб своєчасно планувати свої поїздки.

