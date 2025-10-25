Вступят в силу изменения, предусматривающие временную отмену движения отдельных пригородных поездов, а также заработает новый график движения поездов в Сумской области.

Новый график движения поездов в Сумской области заработает на нескольких экспрессах, курсирующих в регионе, изменения также коснутся и транспорта дальнего сообщения, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Начиная с 1 ноября вступят в силу изменения, предусматривающие временную отмену движения отдельных пригородных поездов, а также ограничение маршрутов ряда рейсов, которые до этого курсируют в обычном режиме.

В частности, временно не будут курсировать следующие поезда:

№6542, соединявший Конотоп с Неплюевым;

№6543, который совершал обратный рейс по Неплюево — Конотоп;

№6013 по направлению от областного центра к Ворожбе;

№6893, следовавший по маршруту от областного центра к Виринский Завод.

Кроме того, ряд маршрутов будет ограничен. Это означает, что часть рейсов не будет направляться в конечные пункты, а завершать свой проезд именно в областном центре.

К таким относятся:

№7009, который вместо маршрута Харьков – Ворожба будет курсировать только по направлению Харьков – Сумы;

№7010, который будет производить сообщение Сумы — Харьков вместо Ворожба — Харьков;

№6010, который будет двигаться по Сумы — Кириковка (ранее — Ворожба — Кириковка);

№6894, который будет курсировать между Сумами и станцией Тростянец-Смородино вместо предыдущего маршрута Виринский Завод — Тростянец-Смородино.

Такие временные изменения вводятся по техническим и организационным причинам, связанным с оптимизацией графика движения поездов и подготовкой к осенне-зимнему периоду. Пассажиров призывают внимательно следить за новым графиком движения поездов в Сумской области, чтобы своевременно планировать поездки.

