У Тростянецькій громаді запровадили нову систему оплати проїзду в Сумській області, яка передбачає безоплатне пересування дітей до 14 років, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міський голова Юрій Бова.

Учні шкіл і вихованці Палацу дітей та юнацтва тепер можуть користуватися міським транспортом без сплати коштів для відвідування занять і гуртків. Таке рішення спрямоване на підтримку доступу дітей до навчального процесу, розвитку й дозвілля.

Юрій Бова підкреслив, що маленькі жителі повинні мати можливість безперешкодно дістатися до місць навчання та відпочинку, адже це, за його словами, інвестиція у майбутнє громади. Ініціатива охоплює не лише територію міста, а й населені пункти, які входять до складу громади. Таким чином, школярі із сіл отримують такі ж умови користування транспортом, як і мешканці центральної частини.

Для отримання права на безоплатну поїздку необхідно надати документ, що підтверджує вік або навчання. Особи до 14 років пред’являють свідоцтво про народження, а учні старшого віку — учнівський квиток чи довідку з освітнього закладу.

Перевізник ДП “Тростянецьпастранс” має обов’язок поінформувати водіїв про нові правила. Також на зупинках і у салонах транспортних засобів повинні бути розміщені відповідні оголошення для ознайомлення пасажирів. Такий крок є частиною реалізації заходів, спрямованих на впорядкування транспортної системи громади.

Завдяки впровадженню нової системи оплати проїзду в Сумській області діти отримали додаткові можливості для відвідування занять, культурних подій і творчих колективів. Нововведення сприяє підвищенню рівня соціальної підтримки родин і створює комфортні умови для пересування наймолодших жителів громади без фінансових бар’єрів.

