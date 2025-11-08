В Тростянецком обществе ввели новую систему оплаты проезда в Сумской области, которая предусматривает безвозмездное передвижение детей до 14 лет, сообщает Politeka.

Такую информацию дает городской голова Юрий Бова.

Учащиеся школ и воспитанники Дворца детей и юношества могут теперь пользоваться городским транспортом без уплаты средств для посещения занятий и кружков. Такое решение направлено на поддержку доступа детей к учебному процессу, развитию и досугу.

Юрий Бова подчеркнул, что маленькие жители должны иметь возможность беспрепятственно добраться до мест обучения и отдыха, ведь это, по его словам, инвестиция в будущее общества. Инициатива охватывает не только территорию города, но и населенные пункты, входящие в общину. Таким образом, школьники из деревень получают такие же условия пользования транспортом, как и жители центральной части.

Для получения права на бесплатную поездку необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст или обучение. Лица до 14 лет предъявляют свидетельство о рождении, а учащиеся старшего возраста — учащийся билет или справка из образовательного учреждения.

Перевозчик ГП "Тростянецпастранс" обязан информировать водителей о новых правилах. Также на остановках и салонах транспортных средств должны быть размещены соответствующие объявления для ознакомления пассажиров. Такой шаг является частью реализации мер, направленных на упорядочение транспортной системы общества.

Благодаря внедрению новой системы оплаты проезда в Сумской области, дети получили дополнительные возможности для посещения занятий, культурных событий и творческих коллективов. Нововведение способствует повышению уровня социальной поддержки семей и создает комфортные условия для передвижения молодых жителей общины без финансовых барьеров.

