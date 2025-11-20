График отключения света в Кировоградской области на 21 ноября был обнародован заранее.

График отключения света в Кировоградской области на 21 ноября сообщил энергетике в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.

По информации ЧАО «ДТЭК Кировоградские региональные электросети», временные перебои в электроснабжении состоятся с 09:00 до 17:00. Работы коснутся нескольких населённых пунктов и конкретных улиц.

В Березовке без света останутся дома на Березовской, 2, 6-7, 10, 16, а также на Вишневой, 1, 4А, 5, 7, 9-10 и 13.

В Костомаровке обесточат КАТИ Мельничук, 1-7, 9, 11, 13, 15, Молодежную, 1-26, 28, 30, а также Набережную, 1, 3-12, 14-16, 18-19, 21, 27, 23, 2 охватят дома 1-14, 16, 18-21, 23-34, 34а, 36, 40-41.

В Возлюбленном электроснабжение временно прекратят на Степной, 1, 3-5, 7-8, 11-12, 14, 15б, 16-18, 19а, 20, а на Шевченко - 3, 6-8, 10-11, 13, 15, 26-3 41, 43, 47, 53, 55, 59, 65, 69, 69А, 83, 87.

Майское ощутит перебои на Степной, 4, 11, 15.

Обновленный график отключения света в Кировоградской области на 21 ноября был обнародован заранее, чтобы жители могли спланировать рабочий день и подготовить запас необходимых ресурсов.

Чтобы подготовиться к плановому обесточиванию, следует заранее зарядить телефоны, павербанки, ноутбуки и другие необходимые электроприборы. Подготовьте фонарики, свечи или переносные лампы для освещения, а также запас воды, если в доме работает насосная система. Выключите чувствительную технику, чтобы избежать повреждений из-за скачков напряжения. Убедитесь, что холодильник и морозильник закрыты, чтобы продукты оставались свежими.

