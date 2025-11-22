Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области начало действовать с 1 октября, ведь исполком согласовал новые суммы за вывоз бытовых отходов в Ровно и Квасилово, пишет Politeka.

Решение было принято после того, как действующие расчеты покрывали лишь часть фактических затрат предприятия, а КАТП 1728 сообщило об убытках за полгода, превысив 6,6 млн грн.

Для жителей областного центра установили следующие суммы: 47,80 грн. в месяц для многоквартирных домов и 50,79 грн. для частного сектора. В Квасилове определили другие показатели – 39,71 для многоквартирных зданий и 36,64 для одноквартирных. Абонентское обслуживание теперь стоит 6,14 гривен на лицевой счет.

Отдельно утверждены цены за разные виды отходов. Среди них: 160,54 грн за кубометр смешанных, 532,43 – раздельно собранных, 839,99 – крупногабаритных, 655,08 – ремонтных, 20 055,35 – опасных, а также 139,02 – от зеленых насаждений. В городском совете объяснили, что подобные суммы помогут стабилизировать работу предприятия и покрыть логистические расходы.

Несмотря на обновление цен, в общине продолжают развивать сферу обращения с отходами. Продолжается обновление техники, введение раздельного сбора и упорядочение системы вывоза строительных остатков. Также усиливается контроль за стихийными свалками, до сих пор создававшими дополнительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру.

В исполкоме подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области является вынужденным шагом, необходимым для устойчивого функционирования предприятия и поддержания должного уровня чистоты.

Источник: 7dniv.rv

Последние новости Украины: