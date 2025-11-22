Новый график движения транспорта в Киеве обнародован на 22-23 ноября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в КП «Киевпасстранс».

Изменения связаны с проведением продовольственных ярмарок на улицах Голосеевской, Кубанской Украины, Николая Закревского, Иорданской, Татарской и Сулеймана Стальского.

В субботу, 22 ноября, автобус №33 будет курсировать от ул. Академика Кухаря до ул. Кубанской Украины через ул. Киото, Милютенко, проспект Лесной и ул. Космонавт Попович. Автобус №39 будет двигаться к пер. Лысогорского через просп. Голосеевский, просп. Наука и ул. Лысогорскую. Автобусы №63 и №81 отправляются от ст. м. «Красный Хутор» и частично проходят через ул. Кубанскую Украину.

№101 следует от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины и дальше через ул. Рональда Рейгана и Николая Закревского. Троллейбус №34 курсирует от ул. Северной до проспекта Степана Бандеры.

В воскресенье, 23 ноября, автобус №31 следует от ст. м. "Политехнический институт" через просп. Берестейский, ул. Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха до ул. Татарской.

№110 и №112 от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» направляются к ул. Радужной через ул. Ивана Микитенко и Сулеймана Стальского, дальше возвращаются по собственному маршруту.

Специалисты отмечают, что новый график движения транспорта в Киеве позволит сохранить доступность общественного транспорта и минимизировать пробки во время проведения ярмарок.

