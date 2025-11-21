Согласно новому графику движения поездов из Днепра, на период выполнения работ будет изменен график движения двух пригородных поездов.

Новый график движения поездов из Днепра вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" на нескольких пригородных экспрессах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

"Укрзализныця" сообщила пассажирам о новом графике движения поездов из Днепра. Изменения начнут действовать с 24 ноября и связаны с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожном участке.

Согласно обновленной информации, на период выполнения работ будет изменен график движения двух пригородных поездов.

Первые изменения претерпевает экспресс №6173, курсирующий по маршруту Берестин – Днепр. Он будет работать по обновленному расписанию с 24 по 28 ноября. Новое время отправления и прибытия будет соответствовать 14:35 – 18:56 вместо предыдущих 14:55 – 19:16.

Вторым изменяется экспресс №6174, двигающийся в обратном направлении Днепр – Берестин. Для него корректировки будут действовать с 24 по 27 ноября. Новое время отправки составит 19:50 – 00:34. Ранее он курсировал по графику 19:16 – 01:02.

"Укрзализныця" обращается к пассажирам с просьбой заранее планировать свои поездки и обязательно проверять актуальное расписание перед выездом. В компании отмечают, что выполнение ремонтных работ и новый график движения экспрессов в области носят временный характер, однако необходимо для дальнейшего повышения уровня безопасности и обеспечения стабильного функционирования пригородного сообщения.

Напомним, что в Днепре перекроют движение транспорта на отдельных отрезках улиц Европейской, Королевы Елизаветы II и Харьковской. Такое решение связано с масштабными строительными работами.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: когда приходить за помощью.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: части переселенцев повезет получить дом.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Днепре: цены поездки выросли, чего ждать дальше.