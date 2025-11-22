График отключения света в Житомирской области на 23 ноября позволяет спланировать день и минимизировать неудобства.

График отключения света в Житомирской области на 23 ноября обнародован для жителей Радомышльского района, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Житомироблэнерго .

Плановые работы продлятся с 08:00 до 20:00 и охватят ряд улиц Кочерова.

Свет временно выключится на:

Лесная: 006, 014, 016, 018, 020, 024, 026, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 4 049, 049а, 051, 051а, 053, 055, 057, 057а, 059, 060, 061.

006, 014, 016, 018, 020, 024, 026, 029, 030, 032, 034, 035, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 4 049, 049а, 051, 051а, 053, 055, 057, 057а, 059, 060, 061. Шигаева: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008а, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 2 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 4 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059а, 061, 062, 063, 065, 067, 069, 069а, 071, 075, 079, 095, 099.

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008а, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 2 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 4 052, 054, 055, 056, 057, 058, 059а, 061, 062, 063, 065, 067, 069, 069а, 071, 075, 079, 095, 099. Школьная : все дома.

Энергетики проводят работы через подстанцию ​​ПС 35/10 Кочер и линию Поташня → КТП-151. Это часть планового обслуживания для поддержания устойчивости сети.

Жителям советуют заранее подготовиться: проверить заряд мобильных устройств и батарейных фонариков, ограничить использование потребляющих много энергии электроприборов, а также отключить ненужные приборы. Полезно сохранить скоропортящиеся продукты и подготовить альтернативные источники освещения. Следует сложить запас воды и проверить работу газовых плит или печей. Для тех, кто работает с компьютерами или другой электроникой, рекомендуется сохранить важные данные и отключить оборудование во избежание повреждений.

График отключения света в Житомирской области на 23 ноября позволяет спланировать день и минимизировать неудобства из-за временного отсутствия электроснабжения.

