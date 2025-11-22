Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области начало действовать с 1 октября после решения исполкома новых тарифов на вывоз бытовых отходов в Ровно и Квасилово, сообщает Politeka.

Решение было принято из-за того, что предварительные расчеты покрывали лишь часть фактических затрат предприятия. КАТП 1728 сообщил об убытках за первые шесть месяцев года более 6,6 млн грн.

Для жителей областного центра установлено 47,80 грн. в месяц для многоэтажек и 50,79 грн. для частного сектора. В Квасилове расценки составляют 39,71 для многоквартирных построек и 36,64 для одноквартирных. Абонентское обслуживание теперь стоит 6,14 на лицевой счет.

Также определены тарифы за виды отходов: 160,54 грн за кубометр смешанных, 532,43 – раздельно собранных, 839,99 – крупногабаритных, 655,08 – ремонтных, 20 055,35 – опасных, и 139,02 – зеленых насаждений. По словам городского совета, это позволит стабилизировать работу предприятия и покрыть логистические расходы.

Несмотря на обновление цен, община продолжает совершенствовать систему обращения с отходами: обновляют технику, внедряют раздельный сбор и контролируют стихийные свалки.

Местные чиновники отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области было вынужденным шагом по обеспечению устойчивого функционирования предприятия и поддержанию чистоты в обществе.

К слову, ситуация с удорожанием затронула не только коммунальные услуги. В Ровенской области также решили поднять цены на проезд в нескольких населённых пунктах.

Источник: 7dniv.rv

