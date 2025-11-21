Анализ показывает, что подорожание продуктов в Черниговской области происходит постепенно, но стабильно.

На ноябрь 2025 года наблюдается подорожание продуктов в Черниговской области, свидетельствуют данные магазинов и среднемесячной статистики, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Минфин .

Основные товары, такие как бакалея, молочные изделия и овощи, стали дороже по сравнению с октябрем.

Манка "Хуторок" (800 гр) в магазинах Megamarket, Metro и Novus стоит от 34,56 до 40 гривен. Средняя цена выросла с 37,18 грн в октябре до 37,68 в ноябре, что равняется приросту 0,50.

Сметана "Простонаше" 20% (340 гр) подорожала на 2,27 грн: сейчас средняя стоимость составляет 68,01. Самые дешевые предложения у Metro – 63,44, а самые дорогие – у Megamarket и Novus по 70,30.

Помидоры «сливка» 1 кг продемонстрировали самый высокий скачок: средняя цена поднялась с 88,09 грн в октябре до 131,50 в ноябре. В отдельных сетях стоимость достигает 182,40 за килограмм.

Местные покупатели отмечают, что за последний месяц ощутимее всего подорожали овощи, тогда как бакалея и молочные товары растут более умеренно. Это влияет на планирование семейного бюджета и заставляет более внимательно относиться к ежедневным расходам.

Кроме того, в Черниговской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг. В частности, могут возрасти расценки на электроэнергию. В 2026 году стоимость может подняться до 4,75–5,18 гривен, в 2027 году – до 5,22–6,20, а в 2028 году – до 5,70–7,44.

