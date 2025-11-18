У разі змін графік відключення світла в Чернігівській області на 19 листопада оновлять на офіційних ресурсах.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 19 листопада оприлюднено для кількох населених пунктів, де протягом дня триватимуть планові роботи на мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт Остерської громади.

Електропостачання призупинять у кількох населених пунктах з 09:00 до 17:00, щоб виконати сервісне обслуговування повітряних ліній.

Перелік охоплює Беремицьке, Жуківщину, Любечанинів, Остер та Поліське. У всіх локаціях фахівці здійснюватимуть технічні заходи для відновлення стабільної роботи елементів інфраструктури.

Беремицьке.

Під знеструмлення потраплять будинки на вулицях Лугова та Набережна. На Лугова відключення торкнеться адрес 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37. На Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50.

Жуківщина.

Тимчасово без напруги залишаться будинки на вулицях О. Бригинця та Шевченка. На Бригинця — значна частина нумерації від 2 до понад 100, включно з номерами 4А, 10А, 15А, 16А, 30А, 30Б, 38А, 39А, 40А, 41А, 41Б, 51А, 53А, 57А, 57Б, 58А, 59А, 68А, 68Б, 85А, 91 та іншими. На Шевченка — адреси 1–43, включаючи 31А, 33А, 35А, 42А і 4А.

Любечанинів.

Знеструмлення передбачене на вулицях Бондарівська, Вишнева, Дружби, Миру, Молодіжна, Перемоги, Південна, Р. Музики та Фермерська. У списку сотні будинків: від 1 до понад 140, з літерами А, Б, В, Г, Є, З у нумерації. Окремо зазначені великі ділянки на Р. Музики, де вимкнення охопить номери від 2 до 139, включно з десятками проміжних.

Остер.

Обмеження стосуватимуться вул. А.О. Грановського, Гетьмана Остряниці, Зарічна, І. Валюшкевича, Лісового, Мономаха, Незалежності, Озерна, П.Г. Пекура, Рильського, Свободи, Соломії Крушельницької, Старогородська та Ярослава Мудрого. Перелік надзвичайно широкий — починаючи кількома адресами до повних діапазонів від 1 до понад 140.

Поліське.

Знеструмлення очікують мешканці вулиць Вишнева, Космонавтів, Лісова та Польова. До списку входять десятки будинків, серед яких адреси з літерами А та подвійними номерними варіаціями.

Енергетики наголошують, що технічні роботи необхідні для зменшення аварійності та підтримання надійної роботи мереж. У разі змін графік відключення світла в Чернігівській області на 19 листопада оновлять на офіційних ресурсах.

