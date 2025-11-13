Графік відключення води на 14 листопада у Чернігівській області створить побутові незручнгсті для багатьох місцевих жителів.

Графік відключення води на 14 листопада у Чернігівській області охопить як сам облцентр, так і інші населені пункти, повідомляє Politeka.

КП "Чернігівводоканал" у своєму телеграм-каналі проінформувало мешканців про планові та аварійно-ремонтні роботи.

За інформацією водоканалу, графік відключення води на 14 листопада у Чернігівській області стосується одразу кількох адрес в облцентрі. З 09:00 до 12:00 обмеження буде діяти на таких адресах: Льговська 22–62, 29–73, Білогірська 12–40, 25–55, Солов’їна 2–30.

Водопостачання з 9:00 до 12:00 також буде припинено в селищі Павлівка. Ремонтні заходи зачеплять вулицю Нова 1–27, 2–22, провулок Новий 2–18 та Зарічний. А також вулиці Індустріальна 2–22, 3–17, Зарічна, Вишнева, Садова, Тридцять років Перемоги.

Подальший етап робіт за графіком відключення води на 14 листопада у Чернігівській області проходитиме на вулиці Куренівка, 21А в Чернігові. Там комунальники замінюватимуть кран на водопроводі. Незручності будуть діяти з 09:00 до 12:00.

Без водопостачання тимчасово залишаться приватні будинки на Куренівці від 1 до 23 і від 2 до 16, а також на Васильченка від 1 до 5 і від 2 до 6. Окрім цього, з 09:00 до 17:00 буде проводитися заміна засувок на водопроводі діаметром 200 мм по вулиці Коцюбинського, 62–64.

Через ці роботи водопостачання призупинять у багатоповерхівках на Коцюбинського 60, 62, 63, 64, а також на П’ятницькій 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 та на Г. Полуботка 8А.

Також обмеження торкнеться юридичних споживачів за тими ж адресами. Зокрема, крани не працюватимуть на об’єктах по Коцюбинського 60–64, П’ятницькій 2–18 та Г. Полуботка 6А і 8А.

Окремо комунальники повідомили про порив водопроводу діаметром 100 мм на перехресті Ягідної та Тероборони. Водопостачання припинили ще 12.11 о 09:40. Роботи з ліквідації тривають, а відновлення подачі планують до 20:00 14.11.

