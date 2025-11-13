График отключения воды на 14 ноября в Черниговской области создаст бытовые неудобства для многих местных жителей.

График отключения воды на 14 ноября в Черниговской области охватит как облцентр, так и другие населенные пункты, сообщает Politeka.

КП "Черниговводоканал" в своем телеграмм-канале проинформировало жителей о плановых и аварийно-ремонтных работах.

По информации водоканала, график отключения воды на 14 ноября в Черниговской области касается сразу нескольких адресов в облцентре. С 09:00 до 12:00 ограничение будет действовать по следующим адресам: Льговская 22-62, 29-73, Белогорская 12-40, 25-55, Соловьина 2-30.

Водоснабжение с 9:00 до 12:00 также будет прекращено в поселке Павловка. Ремонтные мероприятия коснутся улицы Новая 1–27, 2–22, переулок Новый 2–18 и Заречного. А также улицы Индустриальная 2-22, 3-17, Заречная, Вишневая, Садовая, Тридцать лет Победы.

Дальнейший этап работ по графику отключения воды на 14 ноября в Черниговской области будет проходить по улице Куреневка, 21А в Чернигове. Там коммунальщики будут заменять кран на водопроводе. Неудобства будут действовать с 09:00 до 12:00.

Без водоснабжения временно останутся частные дома на Куреневке от 1 до 23 и от 2 до 16, а также на Васильченко от 1 до 5 и от 2 до 6. Кроме этого, с 09:00 до 17:00 будет производиться замена задвижек на водопроводе диаметром 200 мм по улице Коцю.

Из-за этих работ водоснабжение приостановят в многоэтажках на Коцюбинского 60, 62, 63, 64, а также на Пятницкой 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 и Г. Полуботка 8А.

Также ограничение коснется юридических потребителей по тем же адресам. В частности, краны не будут работать на объектах по Коцюбинскому 60-64, Пятницкой 2-18 и Г. Полуботко 6А и 8А.

Отдельно коммунальщики сообщили о порыве водопровода диаметром 100 мм на перекрестке Ягодной и Теробороны. Водоснабжение прекратили еще 12:11 в 09:40. Работы по ликвидации продолжаются, а возобновление подачи планируется к 20:00 14.11.

