Середні ціни на продукти продовжують зростати, що відображає останнє подорожчання продуктів у Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Найбільше подорожчали помідори, масло та манка.

Так, середня вартість червоних помідорів у листопаді склала 133,67 грн за кілограм. У порівнянні з жовтнем, коли середня вартість була 93,62, подорожчання склало понад 40 гривень. В окремих магазинах розцінки різнилися: Auchan — 155,10, Megamarket — 141,90, Novus — 104 гривень.

Молочні продукти також зросли у вартості. Масло Яготинське 73% середньої ваги 200 грамів нині коштує 115,03 грн, що на 2,08 більше, ніж у жовтні. Найдешевше воно у Novus — 114 гривень, дорожче зафіксовано в Metro — 116,48.

Бакалія показує незначне підвищення. Манка Хуторок (800 г) у листопаді коштує 37,68 грн, що на 0,69 більше порівняно з попереднім місяцем. У Megamarket її продають по 40 гривень, Metro — 34,56, Novus — 38,49.

За даними торговельних мереж, тенденція підвищення розцінок зберігається через сезонні фактори, коливання курсу валют та витрати на транспортування. Споживачам радять перевіряти різні пропозиції та акції для економії.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області відчутно впливає на сімейний бюджет, особливо на товари першої необхідності, тому спостереження за цінами залишається актуальним.

Попри складну ситуацію з фінансами, яка виникає через суттєве зростання цін, жителі Чернігівської області також мають можливість отримати гршову допомогу. Для цього потрібно відповідати вимогам, про які можна дізнатися у статті.

