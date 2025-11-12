Средние цены на продукты продолжают расти, что отражает последнее подорожание продуктов в Черниговской области, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Больше всего подорожали помидоры, масло и манка.

Средняя стоимость красных помидоров в ноябре составила 133,67 грн за килограмм. По сравнению с октябрем, когда средняя стоимость была 93,62, подорожание составило более 40 гривен. В отдельных магазинах расценки отличались: Auchan – 155,10, Megamarket – 141,90, Novus – 104 гривен.

Молочные продукты также выросли в цене. Масло Яготинское 73% среднего веса 200 грамм сейчас стоит 115,03 грн, что на 2,08 больше, чем в октябре. Дешевле оно у Novus — 114 гривен, дороже зафиксировано у Metro — 116,48.

Бакалея показывает незначительное повышение. Манка Хуторок (800 г) в ноябре стоит 37,68 грн, что на 0,69 больше по сравнению с предыдущим месяцем. В Megamarket ее продают по 40 гривен, Metro – 34,56, Novus – 38,49.

По данным торговых сетей, тенденция повышения расценок сохраняется из-за сезонных факторов, колебаний курса валют и расходов на транспортировку. Потребителям советуют проверять разные предложения и акции для экономии.

Подорожание продуктов в Черниговской области оказывает ощутимое влияние на семейный бюджет, особенно на товары первой необходимости, поэтому наблюдение за ценами остается актуальным.

Несмотря на сложную ситуацию с финансами, которая возникает из-за существенного роста цен, жители Черниговской области также имеют возможность получить денежную помощь. Для этого нужно соответствовать требованиям, которые можно узнать в статье .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что стоит сделать для получения выплат.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где готовы платить от 30 тысяч.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области: когда и кому ждать перемен.