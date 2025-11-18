В случае изменений график отключения света в Черниговской области на 19 ноября будет обновлен на официальных ресурсах.

График отключения света в Черниговской области на 19 ноября был обнародован для нескольких населенных пунктов, где в течение дня будут продолжаться плановые работы на сетях, сообщает Politeka

Такую информацию предоставляет официальный сайт Остерской общины .

Электроснабжение будет приостановлено в нескольких населенных пунктах с 09:00 до 17:00, чтобы выполнить сервисное обслуживание воздушных линий.

Список охватывает Беремицкое, Жуковщину, Любечанин, Остер и Полесское. Во всех локациях специалисты будут проводить технические мероприятия по восстановлению стабильной работы элементов инфраструктуры.

Беремицкое.

Под обесточение попадут дома на улицах Луговая и Набережная. На Луговое отключение коснется адресов 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37. На Набережной — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50.

Жуковщина.

Временно без напряжения останутся дома на улицах Бригинца и Шевченко. На Бригинца — значительная часть нумерации от 2 до более 100, включая номера 4А, 10А, 15А, 16А, 30А, 30Б, 38А, 39А, 40А, 41А, 41Б, 51А, 53А, 56А, 58А 68Б, 85А, 91 и другими. На Шевченко – адреса 1–43, включая 31А, 33А, 35А, 42А и 4А.

Любечанинов.

Обесточение предусмотрено на улицах Бондаревской, Вишневой, Дружбы, Мира, Молодежной, Победы, Южной, Р. Музыки и Фермерской. В списке сотни домов: от 1 до более 140, с буквами А, Б, В, Г, Е, С в нумерации. Отдельно отмечены большие участки на Р. Музыки, где отключение охватит номера от 2 до 139, включая десятки промежуточных.

Остер.

Ограничения будут касаться ул. А.А. Грановского, Гетмана Остряницы, Заречной, И. Валюшкевича, Лесного, Мономаха, Независимости, Озерная, П.Г. Пекура, Рыльского, Свободы, Саломеи Крушельницкой, Старогородской и Ярослава Мудрого. Список очень широкий — начиная несколькими адресами до полных диапазонов от 1 до более 140.

Полесское.

Обесточение ожидают жители улиц Вишневой, Космонавтов, Лесной и Полевай. В список входят десятки домов, в том числе адреса с буквами А и двойными номерными вариациями.

Энергетики отмечают, что технические работы необходимы для уменьшения аварийности и поддержки надежной работы сетей. В случае изменений график отключения света в Черниговской области на 19 ноября будет обновлен на официальных ресурсах.

