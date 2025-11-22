После поступления нового зерна, цена на муку продолжила постепенно расти, а дефицит хлебобулочных изделий в Полтавской области сохранился.

Зафиксирован рост цен на ржаную муку, которая подорожала почти вдвое, что повлекло за собой дефицит хлебобулочных продуктов в Полтавской области и других регионах, пишет Politeka.net.

О ситуации рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Алексей Пучков.

По его словам, в Украине ржаной муки мало, что вызывает дефицит хлебобулочных продуктов в Полтавской области и других регионах Украины. В то же время потребители почти не ощутили резкого повышения цен на хлеб.

Как объяснил Пучков, производители сознательно взяли на себя часть финансовой нагрузки, работая с минимальной маржой или даже себе в убыток, чтобы удержать конечную стоимость продукции на доступном уровне.

Эксперт отметил, что за последние шесть месяцев цена на ржаную муку выросла почти вдвое. В таких условиях цена на ржаной хлеб должна подняться существенно, однако пекарские предприятия вынуждены были сдерживать повышение, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на потребителей в период экономической нестабильности.

Пучков также обратил внимание на то, что подорожание коснулось не только ржаной муки. Стоимость пшеничной муки за этот же период увеличилась примерно на 30 процентов.

Производители ожидали, что после сбора нового урожая ситуация стабилизируется, но ожидаемого снижения цен не произошло. Наоборот после поступления нового зерна цена на муку продолжила постепенно расти, а дефицит хлебобулочных изделий в Полтавской области сохранился.

Свою оценку дала и первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Он прогнозирует, что до конца года цены на хлеб могут вырасти еще на 5–10 процентов.

По его словам, основной причиной удорожания является рост себестоимости производства. Наибольшее влияние на формирование конечной цены оказывает удорожание сырья, в частности, муки — особенно ржаной, а также увеличение расходов на энергоносители, логистические услуги и оплату труда персонала.

