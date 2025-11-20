Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляет переселенцам стабильные условия и помогает восстановить полноценную жизнь.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области становится доступным благодаря государственным программам и международной поддержке, сообщает Politeka.

Программа обеспечивает переселенцев временным или постоянным домом, а также предоставляет компенсации за разрушенные дома. Размер помощи и формат получения зависят от статуса заявителя и конкретной инициативы.

Основой системы есть Закон Украины о жилищном фонде социального назначения, определяющий порядок получения квартир или денежных сертификатов. Процедура предполагает сбор необходимых документов и период ожидания решения.

Среди ключевых направлений – проект «єВідновлення», ориентированный на переселенцев и лиц, чьи дома пострадали во время боевых действий. Она предусматривает финансирование для покупки нового дома или строительства собственного жилья.

Еще одна инициатива – «єОселя», охватывающая военных, педагогов, медиков и ученых. Программа позволяет воспользоваться ипотекой под 3%, в то время как для других граждан действует ставка 7%. Максимальная площадь жилья ограничена 52,5 кв. м на одного человека плюс 21 кв. м на каждого члена семьи.

Кроме того, в Полтавской области у людей также есть возможность получить денежную помощь. Претендовать на нее могут только отдельные категории граждан – те, кто больше всего пострадал от последствий войны или оказался в сложных жизненных условиях. Эта программа предусматривает выплату денежной помощи в размере 6500 гривен для украинцев, нуждающихся в поддержке в первую очередь.

