Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области началась с целью поддержки самых уязвимых жителей в холодный сезон, сообщает Politeka.

Программа организована благотворительным фондом «Каритас Полтава» при содействии CRS Catholic Relief Services в рамках инициативы «Помощь на теплую зиму». Она охватывает Полтавскую и Зинковскую общины, в том числе людей, пострадавших от войны или оставшихся без жилья. Цель проекта – снизить расходы на коммунальные услуги и создать комфортные условия проживания зимой.

Получить поддержку могут пенсионеры старше 60 лет, лица с инвалидностью I–II групп, семьи с детьми до трех лет, одинокие родители, многодетные и приемные семьи. Особое внимание уделяется людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует дополнительных затрат.

Для участия необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Координаторы фонда советуют отслеживать график выездов мобильных команд, чтобы своевременно оформить заявку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает базовую социальную защиту и стабильность, включая возможность получить денежные выплаты.

Кроме того, жители области могут претендовать на денежную поддержку. Право на выплату имеют люди, которые после переезда официально работали не менее шести месяцев, а внутренне перемещенные — те, кто осуществлял предпринимательскую деятельность в это время. Выплата предоставляется только тем, кто подтвердит стабильную занятость документально.

Проект помогает пенсионерам экономить на коммунальных услугах и поддерживает их в повседневной жизни во время зимних холодов.

