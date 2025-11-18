Эта программа предусматривает выплату денежной помощи в Полтавской области в размере 6500 гривен для ВПЛ и других категорий украинцев.

С начала декабря будут раздавать денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области и других регионах Украины по правительственной программе "Тепла зима", пишет Politeka.net.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Получить такую ​​денежную помощь в Полтавской области не все ВПЛ, а лишь отдельные категории граждан – те, кто больше всего пострадал от последствий войны или оказался в сложных жизненных условиях.

Эта программа предусматривает выплату денежной помощи в размере 6500 гривен для украинцев, нуждающихся в поддержке в первую очередь. Общий бюджет инициативы составляет 4,3 миллиарда гривен, а ожидаемое количество получателей – 660 тысяч граждан.

По правительственной информации, помощь будет направлена ​​следующим группам населения:

Дети на попечении или попечительстве – 40 900 несовершенолетних, на что предусмотрено 265 миллионов грн.

Несовершенолетних с инвалидностью, а также дети-питомцы в приемных семьях и детских домах семейного типа, включая детей с инвалидностью – 1 000 детей, объем финансирования составляет 6,5 миллиона грн.

Лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц – 12 800 человек, а также 252 898 несовершенолетних из числа ВПЛ, получающих пособие на жительство. На эти выплаты предусмотрено около 1,7 млрд грн.

Дети из малообеспеченных семей до 18 лет – 335 863 несовершенолетних, объем финансирования достигает 2,1 миллиарда грн.

Одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу – 17 500 человек, для которых предусмотрено 113,7 миллиона гривен одноразовой поддержки.

Елена Шуляк подчеркнула, что гражданам не нужно подавать отдельные заявления или обращения для получения этих средств. Все выплаты будут начислены автоматически соответствующим категориям населения, а процесс обеспечит Пенсионный фонд Украины.

Средства будут поступать либо на специальный текущий счет с определенным режимом использования, либо на виртуальную платежную карту Дия. Вырученные средства можно будет использовать в течение 180 дней.

Источник: РБК Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.