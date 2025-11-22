Первые семьи из Херсона уже получили запланированную поддержку в виде теплой одежды и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Право на жизнь".

Организаторы отмечают, что выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области прошла без задержек, а участники заблаговременно пришли в назначенное время, что позволило обеспечить четкий и упорядоченный процесс. По словам волонтеров, реакции людей подтверждают реальную потребность в такой помощи. Команда подчеркивает, что продолжает прием заявок на следующий этап программы.

Получить бесплатные продукты в Днепропетровской области для ВПЛ могут переселенцы из Херсонской области, которые живут в Днепре или населенных пунктах региона. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке.

Инициатива направлена ​​на поддержку переживших боевые действия, вынужденный выезд, потерю жилья или длительное время находившегося под оккупацией. Цель проекта — предоставить людям базовые вещи и уменьшить нагрузку на оказавшиеся в сложных условиях семьи.

Благотворительный фонд "Право на жизнь" также активно занимается организацией досуга для всех возрастов. Проводятся различные мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться к новым условиям, налаживать контакты с местным сообществом и создавать новые социальные связи. Это помогает внутренне перемещенным людям почувствовать себя частью сообщества и вернуть уверенность в завтрашнем дне.

