У ПФУ повідомили, що уряд ухвалив нові зміни до порядку надання державної грошової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області.

Багато українців були змушені покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, тому вони можуть отримати грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли, хто може отримати додаткову виплату.

У Пенсійному фонді України повідомили, що уряд ухвалив нові зміни до порядку надання державної допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з оновленими правилами, внутрішньо переміщені особи, які отримують грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області на проживання і протягом 6 місяців офіційно працювали або займалися підприємницькою чи незалежною професійною діяльністю, зможуть отримати додаткову одноразову виплату.

У Пенсійному фонді пояснили, що така грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області буде нарахована у наступному місяці після завершення шестимісячного періоду отримання допомоги. Водночас обов’язковою умовою для її призначення є підтвердження факту зайнятості чи господарської діяльності.

Це можна зробити одним із таких способів:

за допомогою інформації, що міститься у реєстрі застрахованих осіб;

шляхом надання довідки з місця роботи, яка підтверджує сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

через копію податкової декларації платника єдиного податку, прийняту Державною податковою службою.

Розмір додаткової допомоги залежить від категорії отримувача. Так, особи з інвалідністю та діти отримають виплату у розмірі 3 000 гривень, тоді як для інших категорій внутрішньо переміщених осіб передбачено 2 000 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.