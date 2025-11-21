Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области гарантируется на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области могут получить украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Эта программа действует не только в Кировоградской области, но и других общинах, где созданы условия для временного проживания переселенцев.

Жилье предоставляется из коммунальной собственности того общества, где лицо зарегистрировано в Единой базе данных ВПЛ. Квартиры и дома предоставляются бесплатно на один год с возможностью продления срока при необходимости.

Право на проживание имеют лица, не имеющие собственного жилья или площадь их жилья не превышающая государственные нормы: 13,65 м² на одного человека и 35,22 м² на домохозяйство. При этом недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях или районах боевых действий, не учитывается при определении обеспеченности жилой площадью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области гарантируется на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги, в то время как первоочередное право на заселение имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, нетрудоспособные граждане и пенсионеры, чье жилье разрушено или непригодно для проживания.

Принять ВПЛ на учет как нуждающихся в временном жилье не ограничивает возможности участвовать в других жилищных программах. Это касается социального квартирного учета, государственных инициатив льготного кредитования, а также программ по улучшению условий проживания для категорий граждан, определенных законодательством.

Следовательно, переселенцы могут пользоваться несколькими государственными механизмами одновременно, получая поддержку как во временном, так и долгосрочном жилищном обеспечении.

Источник: Факты.

