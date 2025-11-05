Згідно з урядовим повідомленням, грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області в межах програми можна буде використати лише на окремі товари.

Над реалізацією нової грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області вже працює Уряд України спільно з Міністерством соціальної політики, пише Politeka.net.

Як зазначається у Міністерстві соціальної політики, цей пакет стане частиною державної політики допомоги українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну та економічні виклики.

Однією з ключових складових пакета стане програма Мінсоцполітики під назвою «Тепла зима». Її головна мета — забезпечити українців, які потребують особливої підтримки, можливістю комфортно пережити холодний сезон. Влада прагне, щоб кожна людина, незалежно від обставин, мала доступ до базових засобів для підтримання тепла, здоров’я та гідного побуту взимку.

Згідно з урядовим повідомленням, грошову допомогу для ВПО у Дніпропетровській області в межах програми можна буде використати для придбання теплого одягу, взуття, засобів гігієни та необхідних лікарських препаратів.

Фінансування надходитиме безпосередньо на поточний рахунок громадянина зі спеціальним режимом використання або на картку «Дія». Отримані кошти можна буде витратити протягом 180 днів із моменту їх зарахування, що дає людям достатньо часу для планування необхідних покупок.

Право на отримання допомоги в межах програми «Тепла зима» матимуть кілька категорій населення. До них належать діти, які перебувають під опікою або піклуванням, зокрема діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Крім того, програмою передбачена підтримка для осіб з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, дітей із малозабезпечених родин та одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.