График отключения света в Запорожской области на 21 ноября позволяет заблаговременно спланировать день.

График отключения света в Запорожской области на 21 ноября обнародовали энергетики, сообщив о плановых работах, охватящих несколько населенных пунктов в течение дня, сообщает Politeka.

Работы будут продолжаться в разных общинах, где команды будут проводить обновления оборудования и проверки сетей.

С 09:00 до 16:00 без электроснабжения останутся жители сел Веселое, Нововознесенка, Новоднепровка и Яворницкое. В этих локациях службы будут выполняться технические операции, необходимые для стабильной подачи ресурсов.

В Днепрельстане временное обесточивание коснется отдельных улиц, среди которых Октябрьская, Первомайская, Шевченко и Счастливая. Ограничения будут продолжаться в указанный период из-за ремонтных мер, предусматривающих обновление элементов инфраструктуры.

Солнечное также попадает в список территорий, где в течение дня будут проходить работы по обслуживанию сетей. Под действие временного отключения подпадают отдельные дома на Виноградной, Академической, Строителей, Весенней, Лазурной, Луговой, Мира, Первомайской, Северной, Садовой, Степной, Степной, Украинской и Шевченко.

В Беленьком ограничения будут касаться Космической, Партизанской, Грушевой, Мира и Украинской. Местные бригады планируют замену отдельных частей и проверку состояния сетевых линий.

Натальивка также остается в перечне территорий, где перерывы будут продолжаться с 09:00 до 16:00. На Гранитной предусмотрены технические работы, требующие временного отключения.

Отдельно представлена ​​информация о 20 ноября. В этот день с 09:00 до 17:00 часть адресов в Солнечном и Марьевке обесточат из-за модернизации оборудования, что позволит повысить надежность местной сети.

Обновленный график отключения света в Запорожской области на 21 ноября позволяет заблаговременно спланировать день и подготовить необходимые бытовые процессы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.