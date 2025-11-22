График отключения света в Днепропетровской области на 23 ноября обнародован для жителей Терновской и Межирицкой общин, сообщает Politeka.
Плановые работы будут продолжаться в течение дня и охватят несколько улиц и деревень.
В Терновской общине свет выключат:
- Живописная: с 08:00 до 16:00.
- Сергея Маркова: с 12:00 до 18:30.
В Межирицкой сельской территориальной общине электроснабжение временно прекратят на улицах: Соборная, Центральная, Озерный переулок, Тихий переулок, Чумака переулок с 08:00 до 18:30.
Отключение электроэнергии осуществляется АО «ДТЭК Днепровские электрические сети» в рамках профилактических работ по повышению надежности сетей и предотвращению аварий.
Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временному отключению электроэнергии. Рекомендуется полностью зарядить мобильные телефоны, планшеты и другие портативные устройства. Стоит подготовить несколько источников света — фонарики, свечи, налобные фонарики, а также запастись запасными батарейками.
Электроприборы с большим потреблением энергии лучше выключать заранее, чтобы избежать перегрузки сети при восстановлении электроснабжения. Рекомендуется проверить запасы продуктов питания и воды, особенно тех, которые требуют хранения в холодильнике или морозильной камере. Для комфортного пребывания дома во время обесточивания можно подготовить заряженные внешние аккумуляторы, теплые одеяла и аптечку.
График отключения электроэнергии в Днепропетровской области на 23 ноября позволяет спланировать свой день и минимизировать неудобства, связанные с временным отсутствием электроснабжения.
