График отключения света в Днепропетровской области на 23 ноября позволяет спланировать день и минимизировать неудобства.

График отключения света в Днепропетровской области на 23 ноября обнародован для жителей Терновской и Межирицкой общин, сообщает Politeka.

Плановые работы будут продолжаться в течение дня и охватят несколько улиц и деревень.

В Терновской общине свет выключат:

Живописная: с 08:00 до 16:00.

с 08:00 до 16:00. Сергея Маркова: с 12:00 до 18:30.

В Межирицкой сельской территориальной общине электроснабжение временно прекратят на улицах: Соборная, Центральная, Озерный переулок, Тихий переулок, Чумака переулок с 08:00 до 18:30.

Отключение электроэнергии осуществляется АО «ДТЭК Днепровские электрические сети» в рамках профилактических работ по повышению надежности сетей и предотвращению аварий.

Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временному отключению электроэнергии. Рекомендуется полностью зарядить мобильные телефоны, планшеты и другие портативные устройства. Стоит подготовить несколько источников света — фонарики, свечи, налобные фонарики, а также запастись запасными батарейками.

Электроприборы с большим потреблением энергии лучше выключать заранее, чтобы избежать перегрузки сети при восстановлении электроснабжения. Рекомендуется проверить запасы продуктов питания и воды, особенно тех, которые требуют хранения в холодильнике или морозильной камере. Для комфортного пребывания дома во время обесточивания можно подготовить заряженные внешние аккумуляторы, теплые одеяла и аптечку.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области на 23 ноября позволяет спланировать свой день и минимизировать неудобства, связанные с временным отсутствием электроснабжения.

