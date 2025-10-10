Комбайнери розповідають, що рослини виявилися низькорослими, врожай поганим, що викличе дефіцит продуктів у Дніпропетровській області.

У Криворізькому районі цьогорічний урожай соняшнику став одним із найнижчих за останні десятиліття, тому не виключечено дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, пише Politeka.

Через тривалу посуху, відсутність дощів та зниження рівня ґрунтових вод місцеві аграрії зіткнулися з катастрофічним зниженням врожайності.

За словами фермерів, замість очікуваних 3 тонн із гектара вони змогли зібрати лише кілька сотень кілограмів, що є рекордно низьким показником за останні 30 років.

Ситуацію суттєво ускладнило і руйнування Каховського водосховища, після якого значна частина сільськогосподарських земель залишилася без достатнього зволоження. Поля буквально висохли, а соняшник не отримав необхідної кількості води для нормального розвитку.

Зараз збір врожаю ще триває, однак уже зрозуміло, що втрати та дефіцит олії у Дніпропетровській області будуть масштабними.

Комбайнери розповідають, що рослини виявилися низькорослими, а кошики з насінням — дрібними та неповноцінними. Через це вихід олії з насіння є вкрай низьким. Деякі фермери навіть розглядають можливість використати частину врожаю не для переробки на олію, а як сировину для виготовлення твердого біопалива, щоб хоч частково компенсувати витрати.

Попри складну ситуацію на місцях, різкого подорожчання олії на загальноукраїнському ринку поки що не прогнозують. В інших областях України погодні умови виявилися сприятливішими, тому загальна врожайність культури залишається відносно стабільною. Експерти вважають, що ринок олії буде врівноважуватися завдяки внутрішнім поставкам із більш урожайних регіонів, проте дефіциту не виключають.

Втім, самі продавці на місцевих ринках Криворіжжя не виключають, що з наступного року ціни на олію все ж можуть зрости. Уже зараз спостерігається підвищений попит — люди почали масово скуповувати олію на розлив, побоюючись можливого дефіциту. Деякі покупці зізнаються, що намагаються зробити запаси про запас, пам’ятаючи попередні стрибки цін на продукти харчування.

Джерело: kamenskoe.city.

