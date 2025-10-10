Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковской области началось с приоритетного обогрева социальных объектов.

Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковской области официально стартовало с 9 октября, сообщает Politeka.

Мэр Руслан Марцинкив сообщил в радиоэфире «Западный полюс», что подписал соответствующее распоряжение, предусматривающее включение отопления в лечебных учреждениях, школах и детских садах с автономными источниками тепла .

Речь идет о помещениях с твердотопливными котлами на привое, электрическим обогревом или отдельно стоящими котельными.

По словам мэра, уже с 10 октября тепло получат заведения, работающие на электричестве и привое, а садики с отдельными котельными подключат с начала следующей недели. Далее запланировано включение общих котельных и подача тепла в жилые микрорайоны, что будет зависеть от решений правительства по газоснабжению и погодным условиям. Большинство школ и садов не имеют автономных котельных, поэтому их подключение автоматически означает старт отопления для микрорайонов.

Марцинкив подчеркнул, что процесс запуска тепла не будет происходить одномоментно. Традиционно подключение котельных и доведение тепла до всех квартир длится по меньшей мере три-четыре недели. Позднее тепло поступит в микрорайон Индустриальная, где расположена стартовавшая последней котельная. Мэр также предупредил о возможных аварийных ситуациях при запуске, которые коммунальные службы будут устранять оперативно, обеспечивая стабильную работу сетей и комфорт жителей.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковской области началось с приоритетного обогрева социальных объектов, постепенного подключения жилых районов и контроля коммунальщиков над надлежащим уровнем теплоснабжения. Этот подход позволяет минимизировать перебои и подготовить жителей к стабильному получению тепла в течение всей осени.

