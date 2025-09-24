Подорожание проезда в Ивано-Франковской области вступило в силу 20 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет начальник управления экономического развития города Калушского городского совета Юрий Соколовский.

Стоимость поездок на пригородных маршрутах Калушской общины выросла почти на 10%. Так, раньше проезд из Голыни в Калуш стоил 34 гривны, а сейчас пассажиры платят 37 гривен.

Как пояснил Соколовский, перевозчики сообщили городским властям о намерении повысить тарифы еще 21 августа. Основной причиной назвали убыточность перевозок по пригородным маршрутам. Первоначально планировалось изменить цены с 18 сентября, однако на совещании с перевозчиками дату перенесли на 20 сентября. Это позволило заранее проинформировать пассажиров, поскольку не во всех автобусах было размещено сообщение об изменениях.

Это уже второе повышение в 2025 году. Ранее в апреле тарифы выросли примерно на 10%, и последнее повышение поддерживает тенденцию такого уровня увеличения.

В отличие от городских маршрутов, где тарифы устанавливается исполкомом, перевозчики на пригородных маршрутах принимают решение самостоятельно. Однако по условиям договоров с городскими властями они обязаны сообщать о повышении стоимости проезда не менее чем за 20 рабочих дней до введения смен. Это гарантирует, что пассажиры смогут спланировать свои расходы и своевременно узнать об обновленных тарифах.

Следовательно, подорожание проезда в Ивано-Франковской области затронуло все пригородные маршруты Калушской общины, а перевозчики придерживались процедуры информирования граждан, обеспечив официальную и прозрачную коммуникацию по изменениям в тарифах.

Источник: Вікна

