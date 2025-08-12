Новий графік поїздів в Івано-Франківську дасть пасажирам більше варіантів подорожей у Карпати та зручні пересадки, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі, зміни торкнуться як денних, так і нічних рейсів.

Новий графік поїздів в Івано-Франківську з'явився у серпні, і додаткові пасажирські склади мають на меті забезпечити додаткові місця для пасажирів.

За рахунок запуску ще двох пасажирських складів, які курсують від столиці до нашого облцентру, щодня стане доступно понад тисячу додаткових місць в обидва боки. Старт призначено на 18 та 19 серпня, що дасть змогу встигнути скористатися рейсами ще до завершення сезону відпусток.

Першим у розкладі з’явиться денний №751/752. Він вирушатиме з 19 серпня щодня, крім середи. Склад формуватиметься із сучасних сидячих вагонів трансформерів першого та другого класу. Відправлення з Києва заплановано на 08:27, а прибуття до кінцевої - на 17:20 із проміжною зупинкою у Львові.

У зворотному напрямку відправлення відбуватиметься о 09:30, прибуття до Києва о 18:38. У період з 25 серпня по 4 вересня прибуття відбуватиметься трохи раніше, о 18:04.

Другим доповненням стане нічний №149/150, що почне їздити з 18 серпня. У його складі також будуть вагони трансформери, але у купейному форматі, що забезпечить комфортний відпочинок під час нічної подорожі. Зі столиці він вирушатиме о 20:29, а до нас доїжджатиме о 05:39.

У зворотному напрямку він виїжджатиме о 21:32 та до кінцевої діставватиметься о 07:10. Новий графік поїздів в Івано-Франківську також враховує потреби тих, хто планує мандрівки у Карпати. Для пасажирів, які прямують до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні чи Рахова, передбачені зручні пересадки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати