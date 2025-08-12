Місцеві мешканці мають знати про введення обмежень руху в Тернополі, щоб уникнути незручностей, тому розповідаємо детальніше.

У Тернополі з 12 по 18 серпня введуть тимчасові обмеження руху на частині вулиці Андрія Чайковського, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній сторінці Тернопільської міської ради. Обмеження руху в Тернополі стосуються ділянки від перехрестя з вулицею Євгена Мешковського до початку Глибокої.

Влада пояснює, що таке рішення ухвалене у зв’язку з роботами з влаштування мереж водопостачання та водовідведення. Міська рада радить усім водіям враховувати це при плануванні поїздок і заздалегідь шукати альтернативні маршрути.

Нагадуємо, що це не єдина зміна у пересуванні транспорту. З 11 по 13 серпня на вулиці Торговиця також проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття. Через це частково обмеження руху в Тернополі будуть діяти ще й на ділянці від «Рогатки» до вулиці Оболоня.

Проїзд буде перекрито також на відрізку між транспортною розв’язкою вулиць Торговиця, Микулинецька, Князя Василя Костянтина Острозького та Оболоня.

Разом із цим, у Тернопільській області діють сезонні заборони для вантажного транспорту. Зокрема, запроваджено тимчасові правила для великовагових машин на окремих дорогах державного значення.

Це стосується вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Заборона не поширюється на транспорт, який перевозить небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живих тварин або вантажі, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій.

У час, коли не можна користуватися дорогами, водіям вантажівок радять перечекати у спеціально відведених місцях для стоянки.

