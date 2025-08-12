Местные жители должны знать о введении ограничений движения в Тернополе во избежание неудобств, поэтому рассказываем подробнее.

В Тернополе с 12 по 18 августа будут введены временные ограничения движения на части улицы Андрея Чайковского, сообщает Politeka.

Об этом сообщили на официальной странице Тернопольского городского совета. Ограничения движения в Тернополе относятся к участку от перекрестка с улицей Евгения Мешковского до начала Глубокой.

Власти объясняют, что такое решение принято в связи с работами по устройству сетей водоснабжения и водоотвода. Городской совет советует всем водителям учитывать это при планировании поездок и заранее искать альтернативные маршруты.

Напоминаем, что это не единственное изменение в передвижении транспорта. С 11 по 13 августа на улице Торговица также будут производиться текущий ремонт дорожного покрытия. Поэтому частично ограничения движения в Тернополе будут действовать еще и на участке от «Рогатки» до улицы Оболоня.

Проезд будет перекрыт также на отрезке между транспортной развязкой улиц Торговица, Микулинецкая, Князя Василия Константина Острожского и Оболоня.

Вместе с тем в Тернопольской области действуют сезонные запреты для грузового транспорта. В частности, введены временные правила для тяжеловесных машин на отдельных дорогах государственного значения.

Это касается грузовиков массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. Запрет не распространяется на транспорт, который перевозит опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живые животные или грузы, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

В то время, когда нельзя пользоваться дорогами, водителям грузовиков советуют переждать в специально отведенных стояночных местах.

