У Закарпатській області готуються до масштабного дорожнього оновлення, тож в одному з населених пунктів введуть обмеження руху.

Обмеження руху на Закарпатті означають, що в Сваляві частково перекриють одну з центральних вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці міської ради у Facebook, незручності триватимуть щонайменше до кінця серпня.

Обмеження руху на Закарпатті передбачає, що мешканців Сваляви очікують тимчасові незручності. У місті стартував капітальний ремонт вулиці Шевченка. Частину дороги перекрили для транспорту починаючи з 28 липня. Учкладнений проїзд буде на відрізку між перехрестями з вулицями Головна і Небесної Сотні.

У міськраді наголошують на важливості завчасного планування поїздок. Водіїв просять уважно стежити за тимчасовою схемою об'їзду. У зоні робіт потрібно бути особливо обережними, адже поряд можуть працювати техніка. Щоб уникнути заторів і аварійних ситуацій, водіям рекомендують вибирати об’їзні маршрути.

Пішоходи, зі свого боку, теж мають бути пильними. Тимчасові дорожні знаки попереджатимуть про обмеження руху, тож варто орієнтуватися на них.

Додамо, що проєкт капітального ремонту вулиці Шевченка отримав додаткове фінансування. Вартість оновлення значно зросла. Наразі сума перевищує 20 мільйонів гривень. Причина збільшення витрат полягає у розширенні обсягу робіт, а також здорожчання будівельних матеріалів.

Окрім цього, патрульна поліція нагадує, що на Закарпатті у спекотні дні заборонено пересування великогабаритного транспорту. Якщо температура повітря перевищує +28 градусів, фури повинні зупинитися.

Вантажівки з масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь більше 7 тонн не можуть пересуватися автошляхами в період спеки. Такі правила покликані зберегти асфальтне покриття, адже під впливом високих температур дорога швидко руйнується.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати