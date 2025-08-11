В Закарпатской области готовятся к масштабному дорожному обновлению, так что в одном из населенных пунктов введут ограничение движения.

Ограничения движения в Закарпатье означают, что в Сваляве частично перекроют одну из центральных улиц, сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице городского совета в Facebook, неудобства продлятся, по меньшей мере, до конца августа.

Ограничение движения в Закарпатье предполагает, что жителей Свалявы ожидают временные неудобства. В городе стартовал капитальный ремонт улицы Шевченко. Часть дороги перекрыли для транспорта с 28 июля. Усложненный проезд будет на отрезке между перекрестками с улицами Главная и Небесной Сотни.

В горсовете отмечают важность заблаговременного планирования поездок. Водителей просят внимательно следить за временной схемой объезда. В зоне работ нужно быть особенно аккуратными, ведь рядом могут работать техника. Чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций, водителям рекомендуют выбирать объездные маршруты.

Пешеходы, со своей стороны, тоже должны быть внимательны. Временные дорожные знаки будут предупреждать об ограничении движения и следует ориентироваться на них.

Добавим, что проект капитального ремонта улицы Шевченко получил дополнительное финансирование. Стоимость обновления значительно выросла. В настоящее время сумма превышает 20 миллионов гривен. Причина увеличения затрат заключается в расширении объема работ, а также удорожании строительных материалов.

Кроме того, патрульная полиция напоминает, что на Закарпатье в жаркие дни запрещено передвижение крупногабаритного транспорта. Если температура воздуха превышает 28 градусов, фуры должны остановиться.

Грузовики с массой более 24 тонн или нагрузкой на ось более 7 тонн не могут передвигаться по автодорогам в период жары. Такие правила призваны сохранить асфальтное покрытие, ведь под влиянием высоких температур дорога быстро разрушается.

