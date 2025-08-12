Новый график поездов в Ивано-Франковске даст пассажирам больше вариантов поездок в Карпаты и удобные пересадки, сообщает Politeka.

Как сообщает прессслужба "Укрзалізниці" в Телеграмм-канале, изменения коснутся как дневных, так и ночных рейсов.

Новый график поездов в Ивано-Франковске появился в августе, и дополнительные пассажирские составы призваны обеспечить дополнительные места для пассажиров.

За счет запуска еще двух пассажирских составов, курсирующих от столицы в наш облцентр, ежедневно станет доступно более тысячи дополнительных мест в обе стороны. Старт назначен на 18 и 19 августа, что позволит успеть воспользоваться рейсами еще до завершения сезона отпусков.

Первым в расписании появится день №751/752. Он будет отправляться с 19 августа каждый день, кроме среды. Состав будет формироваться из современных сидячих вагонов трансформеров первого и второго класса. Отправление из Киева запланировано на 08:27, а прибытие в конечную - на 17:20 с промежуточной остановкой во Львове.

В обратном направлении отправление пройдет в 09:30, прибытие в Киев в 18:38. В период с 25 августа по 4 сентября прибытие будет происходить несколько раньше, в 18:04.

Вторым дополнением станет ночной №149/150, который начнет ездить с 18 августа. В его составе также будут вагоны трансформеры, но в купейном формате, что обеспечит комфортный отдых во время ночного путешествия. Из столицы он отправится в 20:29, а до нас будет доезжать в 05:39.

В обратном направлении он будет выезжать в 21:32 и до конечной будет доставляться в 07:10. Новый график поездов в Ивано-Франковске также учитывает потребности планирующих путешествия в Карпаты. Для пассажиров, следующих в Яремчу, Татаров, Ворохту, Ясину или Рахов, предусмотрены удобные пересадки.

