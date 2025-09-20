Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську робить пересування громадським транспортом швидким, простим і комфортним для всіх користувачів.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську запроваджена для зручності пасажирів громадського транспорту за допомогою картки «Галка», повідомляє Politeka.

Вся необхідна інформація щодо сервісу доступна на офіційній сторінці.

Основна мета введення – скорочення готівкових розрахунків та спрощення процесу оплати поїздок. Картка продається за 45 гривень. Для оплати пасажиру потрібно лише піднести її до валідатора, після чого кошти автоматично списуються. Разова поїздка коштує 10 гривень, а пересадка протягом 30 хвилин від першого списання здійснюється без додаткових витрат. Поповнити «Галку» можна через онлайн-сервіси, мобільні банківські додатки або спеціальні термінали.

Придбати картку можливо у різних торгових точках міста: вул. Дністровська, 5 («Ринок»); вул. Січових Стрільців, 13; вул. Стуса, 17; вул. Галицька, 22; вул. Коновальця, 149; вул. Бельведерська, 40; вул. Мазепи, 169; вул. Симоненка, 11; вул. Івана Павла ІІ, 17; вул. Залізнична, 30; вул. Бандери, 10б та інших визначених місцях.

Крім того, картку реалізують на зупинках: вул. Івана Павла ІІ («АТБ»), вул. Федьковича («Обласна лікарня»), вул. Івасюка («Епіцентр»), вул. Максимовича, 8. Також працюють пункти у с. Микитинці, на вул. Декабристів, 52 корпус 3, вул. Тролейбусна, 2, Привокзальна, 9а, Дністровська, 3, Стуса, 17, Незалежності, 67, Привокзальна, 9, Незалежності, 3, біля готелю NADIA та вул. Івана Павла ІІ, 18 (магазин «Всяка Всячина»).

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську робить пересування громадським транспортом швидким, простим і комфортним для всіх користувачів, полегшуючи оплату та зменшуючи черги на зупинках.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську: містянам розповіли про важливі зміни

Новий графік поїздів в Івано-Франківську: в "Укрзалізниці" зробили важливе оголошення

Новий графік поїздів на Закарпатті: “Укрзалізниця” запустила тестовий маршрут