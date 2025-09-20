Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске делает передвижение по общественному транспорту быстрым, простым и комфортным для всех пользователей.

Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске введена для удобства пассажиров общественного транспорта с помощью карты «Галка», сообщает Politeka.

Вся необходимая информация по сервису доступна на официальной странице.

Основная цель введения – сокращение наличных расчетов и упрощение процесса оплаты поездок. Карта продается за 45 гривен. Для оплаты пассажиру нужно только поднести ее к валидатору, после чего средства автоматически списываются. Разовая поездка стоит 10 гривен, а пересадка в течение 30 минут от первого списания производится без дополнительных затрат. Пополнить «Галку» можно через онлайн-сервисы, мобильные банковские приложения или специальные терминалы.

Купить карту можно в различных торговых точках города: ул. Днестровская, 5 («Рынок»); ул. Сечевых Стрельцов, 13; ул. Стуса, 17; ул. Галицкая, 22; ул. Коновальца, 149; ул. Бельведерская, 40; ул. Мазепы, 169; ул. Симоненко, 11; ул. Иоанна Павла II, 17; ул. Железнодорожная, 30; ул. Бандеры, 10б и в других определенных местах.

Кроме того, карточку реализуют на остановках: ул. Иоанна Павла ІІ («АТБ»), ул. Юрия Федьковича («Областная больница»), ул. Ивасюка («Эпицентр»), ул. Максимовича, 8. Также работают пункты с. Никитинцы, по ул. Декабристов, 52 корпус 3, ул. Троллейбусная, 2, Привокзальная, 9а, Днестровская, 3, Стуса, 17, Независимости, 67, Привокзальная, 9, Независимости, 3, возле гостиницы NADIA и ул. Ивана Павла II, 18 (магазин «Всякая Всячина»).

Итак, новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске делает передвижение по общественному транспорту быстрым, простым и комфортным для всех пользователей, облегчая оплату и уменьшая очереди на остановках.

Последние новости Украины:

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске: горожанам рассказали о важных изменениях

Новый график поездов в Ивано-Франковске: в "Укрзалізниці" сделали важное объявление

Новый график поездов на Закарпатье: "Укрзалізниця" запустила тестовый маршрут